L’Italia vince i Campionati Mondiali di Volo a Vela

Batte bandiera italiana il gradino più alto del podio dei mondiali di Volo a Vela, è stato infatti l’atleta Stefano Ghiorzo ad aggiudicarsi l’oro nell’edizione 2019 della competizione sportiva. Sul podio sono saliti rispettivamente al secondo e terzo posto il tedesco Uli Schwenk e l’italiano Thomas Gostner. La premiazione è avvenuta nel corso della cerimonia di chiusura dei mondiali che si è svolta sabato 14 settembre in Piazza Montecuccoli.

“Grande soddisfazione per la vittoria italiana ottenuta da Stefano Ghiorzo già due volte Campione del Mondo, e assiduo frequentatore dell’aeroporto di Pavullo”, ha dichiarato Roberto Gianaroli, presidente dell’aeroporto di Pavullo. “Fin dal 2015 infatti”, continua Gianaroli, “Ghiorzo cominciò a conoscere le zone di gara, allenando proprio a Pavullo i giovani talenti del Volo a Vela italiano che, nello stesso anno, si sarebbero recati in Australia per il campionato del mondo riservato agli juniores”.

Per quindici giorni Pavullo è stata dunque la capitale mondale del Volo a Vela e non solo: gli eventi collaterali alle gare sono stati più di novanta tra appuntamenti sportivi, culturali e enogastronomici che hanno animato il centro di Pavullo.

Per l’intera durata dei campionati è stato inoltre allestito un “villaggio mondiale” realizzato con la collaborazione di diverse associazioni sportive e coordinato dal Coni e del CSI: varie aree, dislocate in punti differenti del comune di Pavullo, dedicate alla promozione di molteplici discipline sportive rivolte in particolare a bambini e ragazzi.