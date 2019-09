Casina, si schianta contro il guard rail: grave una 66enne

Una donna reggiana di 66 anni si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Reggio Emilia, a seguito di un incidente stradale avvenuto verso le 16.00 lungo la Statale 63 del Cerreto. Giunta allo svincolo per Migliara l’auto condotta dalla donna, una Opel, si è schiantata contro il guard rail. Per estrarre la donna, incastrata nell’abitacolo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia stradale di Castelnovo Monti, intervenuta per i rilievi. Non si esclude che la donna, che viaggiava sola, sia stata colta da malore. Non risultato altri mezzi coinvolti.