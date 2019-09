Festival Filosofia, il programma sassolese di domenica 15/9

Ancora per un giorno Sassuolo sarà capitale della filosofia con lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e menù filosofici.

Ecco il programma sassolese di domenica 15 settembre:

DOMENICA

09:30 – 12:30

programma ragazzi

Sono perché siamo

Laboratori per famiglie e bambini (0-14 anni)

A cura di: Centro per le Famiglie Distrettuale – sede di Sassuolo e Servizi Educativi Comune di Sassuolo

Villa Giacobazzi – Parco Vistarino (area limitrofa alla Villa)

10:00 – 12:00

laboratori per tutti

Scarti?

La dignità non si butta

A cura di: il Melograno e Nuovamente

In collaborazione con: Centro Servizi Volontariato Distretto di Sassuolo

Villa Giacobazzi – Parco Vistarino

10:00

lezioni magistrali

Nathalie Heinich

Identità

Come si può essere se stessi?

Piazza Garibaldi – In italiano

10:00 – 13:00

laboratori per tutti

Hold The Line – Scelte di confine

Nei panni di una persona migrante

Gioco di ruolo educativo online

A cura di: Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo

Via Cesare Battisti

10:30 – 11:30

programma ragazzi

Attraver-siamo

Un viaggio sulle orme di Enea

Percorso teatrale

Da 8 anni

A cura di: Biblioteca dei Ragazzi Leontine e Associazione Culturale Quinta Parete

Villa Giacobazzi – Biblioteca dei ragazzi Leontine

11:30

lezioni magistrali

Carlo Sini

Corpo

L’umano come automa

Piazza Garibaldi

14:00 – 19:00

laboratori per tutti

Hold The Line – Scelte di confine

Nei panni di una persona migrante

Gioco di ruolo educativo online

A cura di: Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo

Via Cesare Battisti

15:00 – 19:00

programma ragazzi

Sono perché siamo

Laboratori per famiglie e bambini (0-14 anni)

A cura di: Centro per le Famiglie Distrettuale – sede di Sassuolo e Servizi Educativi Comune di Sassuolo

Villa Giacobazzi – Parco Vistarino (area limitrofa alla Villa)

15:00

la lezione dei classici

Silvano Petrosino

Totalità e infinito

di Lévinas

Piazzale Avanzini

16:00 – 18:00

laboratori per tutti

Scarti?

La dignità non si butta

A cura di: il Melograno e Nuovamente

In collaborazione con: Centro Servizi Volontariato Distretto di Sassuolo

Villa Giacobazzi – Parco Vistarino

16:30 – 17:30

programma ragazzi

Attraver-siamo

Un viaggio sulle orme di Enea

Percorso teatrale

Da 8 anni

A cura di: Biblioteca dei Ragazzi Leontine e Associazione Culturale Quinta Parete

Villa Giacobazzi – Biblioteca dei ragazzi Leontine

16:30

lezioni magistrali

Maria Bettetini

Velo

L’occultamento del volto

Piazza Garibaldi

18:00

lezioni magistrali

Enzo Bianchi

Ecce homo!

Gesù racconta Dio

Piazza Garibaldi

19:00

teatro e performance

Guinea Konakry altrimenti Guinea Francese

Racconto di una fuga

Con: Pierre Panival Bangouri

Regia: Ennio Trinelli

A cura di: Comune di Sassuolo

Vicolo Conce, 4

21:00

teatro e performance

Lella Costa

Ciò che possiamo fare

La libertà di Edith Stein e lo spirito dell’Europa

Piazzale della Rosa

09:00 – 21:00

mostre e installazioni

L’importanza di chiamarsi Francesco

Dialoghi impossibili a tre voci

Curatori: Angela Fiore, Federico Fischetti, Simone Sirocchi

Produzione: Gallerie Estensi, UNIMORE

Palazzo Ducale

10:00 – 21:00

mostre e installazioni

Mustafa Sabbagh

MKUltra: personal data

Produzione: Comune di Sassuolo e festivalfilosofia

In collaborazione con: Galleria Marcolini

Dedicata a Bebi Mammi

Galleria Paggeriarte

10:00 – 20:00

mostre e installazioni

Bertozzi & Casoni

Ritratto

Produzione: Museo Bertozzi & Casoni

Museo Bertozzi & Casoni

09:00 – 21:00

mostre e installazioni

Le gallerie d’arte per il festivalfilosofia

Fabrizio Loschi

Aladiterra

L’alba di un contratto

Curatori: Elena Bernardi, Francesco Raffaele Mutti

A cura di: Whiteside, Discromie, Amoof Consulting

Mazzini 43

09:00 – 21:00

libri e dintorni

Bancarelle di libri filosofici

I libri dei protagonisti

A cura delle librerie: Incontri, La Libreria e Mondadori

Piazza Garibaldi