Canovi Coperture: positivo il test contro Ostiano

Prima uscita casalinga positiva per la Canovi Coperture Sassuolo, che ieri sera ha ospitato al Palapaganelli Ostiano Volley per un test amichevole: 4-0 il risultato finale in favore delle padrone di casa (25-16 25-14 25-16 15-13). L’incontro ha offerto spunti interessanti a Coach Enrico Barbolini, che ha provato diverse soluzioni tecnico – tattiche, concedendo spazio a gran parte delle sue giocatrici.

Tra qualche giorno – mercoledì 18 alle 18.30 – nuovo test per le neroverdi: Pincerato e compagne saranno ospiti al Pala Costa di Ravenna della Olimpia Teodora, formazione inserita nel girone B.