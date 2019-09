Variazioni al programma del Festivalfilosofia

La lezione di Remo Bodei, prevista a Modena venerdì 13 settembre alle ore 18, non si terrà: al suo posto verrà proiettata sui maxischermi di Piazza Grande in diretta streaming da Sassuolo la lezione di Vincenzo Paglia;

La lezione di Emanuele Severino, prevista a Modena sabato 14 settembre alle ore 15, non si terrà: al suo posto verrà proiettata sui maxischermi di Piazza Grande in diretta streaming da Carpi la lezione di Paolo Flores d’Arcais;

La lezione di Remo Bodei, prevista a Carpi sabato 14 settembre alle ore 18, non si terrà: al suo posto verrà proiettata sui maxischermi di Piazza Martiri in diretta streaming da Modena la lezione di Michela Marzano;

Jean-Luc Nancy non potrà tenere la lezione prevista a Carpi: si darà comunque lettura del testo nella tenda di Piazzale Re Astolfo all’orario previsto delle 19,30;

Lo spettacolo “Malaparata”, previsto a Modena in Piazza Grande domenica 15 settembre alle ore 19,30, è stato annullato per cause forza maggiore.