Uomo accoltellato da due sconosciuti a Carpi

E’ accaduto intorno alle 13.30 all’interno di un appartamento in una delle tante case di un grosso complesso residenziale, in una zona ad alta urbanizzazione della città. Un uomo sui 50 anni di origine asiatica, è stato svegliato di soprassalto da due individui i quali, dopo aver scardinato la porta di ingresso, lo hanno aggredito. Uno di loro lo avrebbe bloccato, mentre l’altro lo avrebbe colpito nella parte sinistra dell’addome con un coltello. I due sono immediatamente fuggiti lasciando l’uomo a terra. È stato uno dei suoi coinquilini a trovarlo riverso sul pavimento e far scattare i soccorsi. L’uomo è rimasto ferito leggermente, colpito di striscio. Sul posto il 118 e i carabinieri di Carpi che hanno avviato le indagini del caso.