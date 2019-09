Tennis: lo Sporting Club protagonista ai campionati individuali over 60

Lo Sporting Club Sassuolo, con i suoi atleti, è di nuovo protagonista, questa volta il palcoscenico sono i Campionati Italiani Individuali categoria Over 60.

In quel di Milano Marittima, i ragazzoni dello Sporting hanno completato il percorso iniziato con la conquista del tricolore a squadre. Sui campi in terra rossa del Mare e Pineta Lawn Tennis Club, Emanuel Manfredini, Lamberto Maria Ferrara, Roberto Mussi e Vincenzo Piazza si sono distinti nelle discipline di doppio maschile e di doppio misto conquistando appunto lo scudetto.

Nel doppio misto, Vincenzo Piazza in coppia con Carola Kluzer (tricolore nel doppio femminile e vice nel singolare), detentori del titolo 2018, fanno il bis e si confermano Campioni Italiani sconfiggendo la coppia Napione/Valente per 7-6 2-6 10-3, praticamente una maratona.

Nel doppio maschile, Titolo Italiano per il tandem Mussi (detentore del titolo 2018) e Ferrara che hanno avuto la meglio sulla coppia Manfredini/Veneri (ex Sporting) in un derby durato fino al terzo e decisivo set, 6-1 4-6 10-7 il risultato finale.