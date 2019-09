Opportunità di svolgere il Servizio Civile con la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto

Da pochi giorni è stato pubblicato il bando 2019 per il Servizio Civile Universale, e Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto è una delle numerose realtà nazionali che avranno la possibilità di offrire ai giovani di prendere parte a questa duplice opportunità. Da una parte infatti il Servizio civile consente di accumulare un’esperienza di spessore, sia dal punto di vista del curriculum, che per l’ingresso in un’associazione che porta avanti quotidianamente un gran numero di servizi a favore della comunità. Inoltre per i partecipanti sarà riconosciuto un rimborso spese mensile di 433,80 euro. Il servizio avrà durata di 12 mesi, per un ammontare di 30 ore settimanali. Possono partecipare al bando tutti i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 28 anni, cittadini dell’Unione Europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, o anche cittadini non comunitari con permesso di soggiorno di 6 mesi in quanto la condizione di regolarmente soggiornante deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda.

“Sono già diversi anni che abbiamo l’opportunità di far parte delle associazioni aderenti al Servizio Civile Universale – afferma il Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini – e questa occasione si è sempre rivelata per i ragazzi che l’hanno colta un’esperienza positiva di formazione, partecipazione sociale e cooperazione. Ovviamente le opportunità per svolgerla sono molteplici, non solo nella nostra associazione, ma scegliere Croce Verde significa entrare in un gruppo unito, che davvero è una grande famiglia, capirne il funzionamento e l’importanza per la sicurezza della comunità e del territorio dell’Appennino. Attendiamo i ragazzi interessati a braccia aperte per tutti i dettagli, e per far loro vedere come si svolgono i nostri servizi, nella speranza che possano poi cogliere questa opportunità ed essere “dei nostri” per un anno”.

Il Bando nazionale 2019 evidenzia il protagonismo di Anpas tra le realtà del volontariato italiano: sono infatti 51 le attività delle pubbliche assistenze Anpas finanziate, per 1708 posti disponibili sul territorio nazionale; 353 le sedi di attuazione – progetto tra pubbliche assistenze e sezioni.

La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è alle ore 14 del 10 ottobre 2019: viene raccomandata l’iscrizione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale – Spid. Chi ne fosse sprovvisto può contattare Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto per tutte le indicazioni e un aiuto nell’effettuare la procedura, così come per avere i dettagli sull’opportunità del Servizio Civile: tel. 0522 612164, info@croceverdecm.it, www.croceverdecm.it.