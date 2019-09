E’ stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Sassuolo, nella sezione “amministrazione trasparente – altri bandi e scuola, associazioni e volontariato, bambini e famiglie, cultura sport e tempo libero, genitori e bambini, scuola e nidi”, l’avviso pubblico “Invito a presentare manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto educativo in orario extrascolastico “G.E.T. – Gruppo Educativo Territoriale” per l’a.s. 2019/2020“.

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, che devono comprendere il Progetto Gestionale definito in dettaglio come indicato a pagina 2 dell’avviso nei paragrafi “modalità di realizzazione” e “requisiti di partecipazioni”, è stabilita alle ore 13 del 4 ottobre.