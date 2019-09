A partire dalla prossima seduta, in programma per martedì 17 settembre, il Consiglio Comunale di Sassuolo sarà “plastic free”. Su iniziativa del Presidente del Consiglio Luca Caselli, infatti, in sala consiliare è stato istallato un erogatore d’acqua dotato di bicchieri di carta che andranno a sostituire le bottigliette di plastica in uso fino alla seduta del Luglio scorso.