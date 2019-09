Castelnovo Monti: torna l’orario invernale della Biblioteca Crovi e della sala studio

Da pochi giorni è tornato in vigore l’orario invernale alla Biblioteca comunale “R. Crovi”. Per quanto riguarda il primo piano, ove funziona il servizio di prestito, l’orario di apertura al pubblico sarà dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.30, e al lunedì, mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Da lunedì prossimo, 16 settembre, adotterà gli orari invernali anche la Sala Studio che rimarrà aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19: questo spazio è davvero intensamente utilizzato, in particolare dai giovani. Infatti accoglie quotidianamente studenti, soprattutto delle scuole superiori e universitari, di Castelnovo e comuni limitrofi, e negli ultimi anni la Sala Studio si è gradualmente affermata come un importante luogo di aggregazione per la montagna, soprattutto tra i ragazzi.

Sono davvero tanti i servizi di cui è possibile fruire alla Biblioteca Crovi di Castelnovo: oltre a migliaia di volumi, sono a disposizione degli utenti anche diversi altri supporti, dai dvd agli audiolibri, con il patrimonio che negli anni si è arricchito di nuovi ritrovati tecnici per veicolare la conoscenza. Tra questi anche la cosiddetta “Medialibrary”, o biblioteca multimediale, un innovativo servizio offerto dal Sistema bibliotecario reggiano che si propone come prima piattaforma gratuita di prestito digitale costantemente aggiornata con nuovi contenuti interattivi: social network, video, film, e-book, riviste, periodici e quotidiani da tutto il mondo, audiolibri, immagini, banche dati. Attualmente sono presenti più di 50mila oggetti digitali e banche dati, in oltre 40 lingue. Si tratta di un interessantissimo servizio, utile sia per lo studio che per il tempo libero, che può essere attivato, in modo molto semplice, da tutti gli utenti residenti nella provincia di Reggio Emilia iscritti alla biblioteca castelnovese. La sala multimediale della biblioteca di Castelnovo ne’ Monti è dotata di 10 Pc, con la possibilità di usufruire del servizio di navigazione, attivo ormai da anni, e di poter usare un programma di videoscrittura.