Al Parco Ferrari di Modena si fa festa domenica con “Un mondo a 4 zampe”

È arrivata alla nona edizione “Un mondo a 4 zampe”, la festa per promuovere le adozioni degli ospiti del canile intercomunale di Modena che si svolge al parco Ferrari, domenica 15 settembre, a partire dalle 16.30.

La festa, che si svolge nella zona del chiosco, è organizzata dal Gruppo Argo, volontari al canile, in collaborazione con l’Ufficio diritti animali del Comune di Modena e Caleidos, la cooperativa sociale che gestisce la struttura.

“Un mondo a 4 zampe” ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone verso l’adozione dei cani dal canile ma è anche l’occasione di riunire ex-ospiti della struttura che hanno trovato una famiglia. Questi cani sono la prova che, nonostante la loro permanenza in canile, trovare una buona famiglia è possibile e che i cani, qualunque sia la loro razza, età o dimensione, sono sempre in grado di regalare momenti di grande gioia e costruire legami davvero indissolubili.

Nel programma della festa, oltre ai giochi per tutti i bambini intervenuti, la premiazione del concorso fotografico “Scatti bestiali” sul tema “la mia vita insieme a te” e la Dog city run, la camminata non competitiva cane-padrone che partirà alle 18 (le iscrizioni, del costo di 5 euro, aprono alle 17) e si snoda su un percorso di circa 4 chilometri: un’occasione per fare sport all’aria aperta insieme al proprio amico a quattro zampe e contribuire a raccogliere fondi per il canile. Al momento dell’iscrizione si riceverà una maglietta e un pettorale. Il guinzaglio è obbligatorio, non serve la museruola ma bisogna averla con sé.

Alla manifestazione partecipano anche altre associazioni che operano nei canili del territorio modenese.

Per dar modo ai volontari di organizzare al meglio la festa, domenica 15 settembre il canile rimarrà aperto solo alla mattina dalla 10 alle 13. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 22 settembre.