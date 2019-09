Un libro per la foresta amazzonica

La Casa Editrice Tomolo-EdiGio’, piccola ma dinamica realtà di Formigine, presenta il suo nuovo, importantissimo progetto, nato dall’ iniziativa dello scrittore Salvatore Mascaro.

L’autore del libro-game “Il caimano d’argento”, infatti, ha deciso di destinare i suoi diritti d’autore ad un’Associazione che già da anni lavora in Amazzonia: Amazônia Onlus sostiene le comunità indigene dell’Amazzonia nella lotta contro la deforestazione e per la difesa della foresta tropicale. L’organizzazione no-profit lavora in Brasile per garantire educazione, salute e uno sviluppo sostenibile agli abitanti della foresta. In Europa svolge attività di sensibilizzazione ai temi della tutela dell’ambiente e della diversità biologica e culturale.

Tomolo-EdiGio’ si unisce all’iniziativa del suo autore destinando a tali progetti un’ulteriore quota sulle copie dei libri venduti direttamente (tramite il sito www.tomoloedizioni.it con spedizione gratuita e/o durante le Fiere e/o direttamente presso la propria sede di Corlo di Formigine).

Il libro game è ambientato proprio nella foresta amazzonica, il polmone verde del nostro Pianeta: l’avventura ha inizio nel villaggio di Nigaus, il protagonista è il lettore stesso e tocca a lui, di volta in volta, prendere le decisioni e scegliere tra le diverse vie e opzioni allo scopo di portare a compimento l’incarico che gli è stato assegnato, ossia recuperare un ciondolo d’argento a forma di caimano.

Il libro sarà presente alle seguenti Fiere: il 29 Settembre a BettyB, Spilamberto (MO), il 12-13 Ottobre a Libri e dialoghi al centro, Castelfranco Emilia (MO), il 9-10 Novembre alla Fiera della microeditoria di Chiari (BS), il 30 Novembre – 01 Dicembre alla Fiera Curiosa di Modena, il 18-19 Gennaio 2020 al Salone della Cultura di Milano.

Vi invitiamo a dare un aiuto concreto alla Foresta amazzonica, patrimonio di tutti, soprattutto adesso che sta vivendo giorni davvero difficili: acquisterete un avvincente libro game e aiuterete il pianeta. Cosa può esserci di meglio?