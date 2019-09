Olivetti protagonista a Modena con la mostra “Una storia di innovazione. I benefici della tecnologia sulle persone”

Olivetti sceglie Modena per raccontarsi al grande pubblico partecipando al Festivalfilosofia 2019, in programma dal 13 al 15 settembre, e a Modena SmartLife che si svolgerà dal 27 al 29 Settembre.

Il tema del festival di quest’anno, giunto alla 19a edizione, è l’uomo in relazione alla tecnologia, al lavoro, all’evoluzione ed innovazione, temi che sono tutti parte integrante della #storiadiinnovazione del Gruppo Olivetti.

Olivetti, polo digitale del Gruppo TIM, sarà presente nelle aree espositive presso AGO Modena Fabbriche Culturali, fino all’evento successivo SmartLife, dedicato al rapporto fra la società umana e l’Intelligenza Artificiale, con la mostra “Una storia di innovazione. I benefici della tecnologia sulle persone”.

L’esposizione, aperta al pubblico gratuitamente, si articola in un percorso caratterizzato da oltre cento fra pannelli, citazioni, manifesti storici e fotografie, unitamente a prodotti iconici come la Programma 101 o la Valentine per proseguire fino al mondo digitale di oggi con il Form100 e Form200plus, frutto dell’Olivetti Design Contest, e il nuovissimo POS 50. Numerosi filmati storici, unitamente ad altri sul posizionamento attuale di Olivetti nei settori IoT, Big Data e tecnologie innovative, faranno da cornice all’esposizione.

La mostra è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Storico Olivetti e il Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Emilia Area Centro.

Le attività sviluppate a Modena in tutto l’arco temporale avranno una costante copertura Social Media attraverso i canali Olivetti e del suo archivio storico.