Modena: torna il Super Pinnacolo dell’Avis

Obiettivo 200. E’ il numero di coppie che l’Avis provinciale mira a raccogliere intorno ai tavoli del Super Pinnacolo pronto a fare il bis dopo l’ottimo esordio della prima edizione (138 coppie). L’appuntamento con la maxi gara sarà venerdi 13 settembre alla Festa de l’Unità di Ponte Alto con l’ organizzazione della squadra Avis e la direzione tecnica della Polisportiva Cognentese.

Il record numerico non è l’unico obiettivo: scopo principale dell’iniziativa è promuovere in maniera originale il tema della donazione volontaria del sangue, valorizzando nello stesso tempo un gioco di carte che appartiene alla tradizione modenese e accomuna tanti appassionati senza distinzione di classe, età e sesso. Non mancheranno ricchi premi per le prime 20 coppie classificate ed anche qualche sorpresa, grazie alla collaborazione di Conad Ipermercato di Modena che metterà a disposizione premi “in natura”, buoni acquisto e buoni sconto per gli iscritti. La formula della serata prevede lo svolgimento di tre partite per ogni coppia iscritta da disputare contro avversari sempre diversi. Per ogni manche vincerà la coppia che raggiungerà un minimo di 1.500 punti; in alternativa le partite verranno interrotte al raggiungimento dell’ora di gioco.

E’ ancora possibile iscriversi sul sito modena.avisemiliaromagna.it, dove sarà possibile consultare l’intero regolamento. Per info è anche possibile telefonare allo 059 3684911. L’invito è partecipare e a far partecipare ad una edizione da record, per un sano divertimento collettivo e per sensibilizzare sempre più persone al dono del sangue.