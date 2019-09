Contro la SLA a Modena la Fontana del Graziosi si illumina di verde

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre la Fontana del Graziosi in largo Garibaldi sarà illuminata di luce verde in occasione della dodicesima Giornata Nazionale SLA. Il Comune di Modena attraverso l’assessorato alle Politiche sociali e in collaborazione con Hera Servizi Energia aderisce infatti all’iniziativa promossa dall’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica illuminando la Fontana dei due Fiumi.

In tutt’Italia saranno decine i monumenti che si illumineranno per sensibilizzare la cittadinanza sul tema e accendere una luce di speranza, mentre in 150 piazze i volontari raccoglieranno fondi per sostenere i progetti di assistenza per le persone affette da sclerosi laterali amiotrofica.

A Modena il gazebo di Aisla sarà allestito domenica 15 settembre in via Emilia centro tra piazza Ova e piazza Torre.