Castelnuovo Rangone, il sindaco incontra i cittadini nella “pausa caffè”

Un caffè col sindaco per confrontarsi su Castelnuovo, le sue opportunità e le sfide di oggi e domani. È questo il presupposto di Pausa Caffè, iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone per stimolare partecipazione e coinvolgimento diretto dei cittadini. Il primo appuntamento sarà mercoledì 18 settembre e sono già state fissate le date dei primi tre mesi.

“Con questa iniziativa – spiega il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi – vogliamo creare occasioni di confronto reali con i cittadini, costruire un dialogo, riflettere sui problemi e sulle soluzioni, ridando centralità a luoghi come bar, circoli e polisportive, per uscire dalla logica, a tratti distorsiva, dei social e della piazza virtuale. La nostra Pausa Caffè vuole essere qualcosa di diverso, un momento informale di confronto ed informazione rivolto a tutti i cittadini, con l’obiettivo di condividere esigenze e buone pratiche per migliorare la vita delle persone a Castelnuovo. Grazie alla collaborazione dei titolari di bar, la maggior parte dei quali fanno parte di ‘Castelnuovo Immagina e Botteghe di Montale’, e dei responsabili dei circoli, abbiamo completato il calendario dei prossimi tre mesi, ma è nostra intenzione dare ampio seguito all’iniziativa”.

La prima data di Pausa Caffè è mercoledì 18 settembre alle 7.30 al bar Blue Moon, mercoledì 25 settembre l’incontro si terrà alle 7.30 presso la Pia Pasticceria, martedì 1 ottobre appuntamento alle 7.30 al Bar Sport di Montale, mercoledì 9 ottobre il confronto avrà luogo al Circolo Arci dell’oratorio. Martedì 15 e mercoledì 16 ottobre il sindaco Paradisi sarà rispettivamente alle 17.30 al Circolo Auser Nizzola di Cavidole e alle 16 al circolo Auser Grizzaga di Montale, domenica 20 ottobre alle 9 sarà il turno del Bar Nuovo Forno Maruska di Montale, mercoledì 23 ottobre appuntamento alle 17 allo Spazio Libero e mercoledì 30 ottobre alle 17.30 il sindaco si confronterà coi cittadini al Bar Caffé White di Montale. La prima Pausa Caffé di novembre sarà mercoledì 6 alle 17 presso il circolo La Palafitta di Montale, mercoledì 13 novembre l’incontro avrà luogo alle 16.30 nel Bar Polivalente, il Roller Bar di Montale ospiterà alle 17 la Pausa Caffé di mercoledì 20 novembre, ultima data già fissata è quella di mercoledì 27 novembre alle 7.30 al Bar Centrale CWB.

Il calendario completo dell’iniziativa è consultabile on line sul sito del Comune di Castelnuovo Rangone www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it.