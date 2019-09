33 nuove auto per la Polizia municipale di Modena

È stato completamente rinnovato il parco auto della Polizia municipale di Modena con l’arrivo di 33 nuove vetture. I mezzi a disposizione del Corpo vengono infatti periodicamente sostituiti in modo da poter sempre contare su veicoli efficienti, ben funzionanti e adatti al tipo di interventi da attuare.

Le vetture sono state consegnate nei giorni scorsi presso il Comando di via Galilei dove mercoledì 11 settembre anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli si è recato a vedere i nuovi mezzi, accompagnato dalla comandante Valeria Meloncelli.

In particolare, sono entrate a far parte del parco mezzi della Municipale 26 vetture Opel Corsa alimentate a Gpl che costituiscono le nuove auto di pattuglia degli agenti al posto delle attuali Fiat Punto uscite di produzione; 6 mezzi Dacia Duster a trazione integrale alimentate a gasolio e un monovolume Volkswagen Caddy alimentato a metano, che sarà utilizzato come veicolo multiuso, soprattutto per i servizi mirati di controllo della viabilità essendo particolarmente adatto al trasporto di attrezzature anche ingombranti.

Due delle nuove vetture saranno utilizzate come auto “civetta”, quindi non saranno immediatamente identificabili come in uso alla municipale dovendo servire in particolare nel contrasto alla criminalità; tutti altri mezzi sono invece stati dotati della livrea di specialità (la colorazione istituzionale costituita dal rigo blu su bianco e la scritta Polizia Municipale) e immatricolati con la targa di servizio per la Polizia Locale.

I veicoli sono acquisiti attraverso la formula del noleggio a lungo termine su piattaforma elettronica Intercent-ER; l’appalto per la nuova fornitura di noleggio per la durata di 5 anni è stato vinto dall’azienda Car Server di Reggio Emilia, specializzata in flotte aziendali, per un importo di 843mila euro, complessivo di costi di allestimento e iva.