Venerdì secondo test amichevole per la Canovi Coperture Sassuolo

Prima uscita casalinga per la Canovi Coperture Sassuolo, che questo venerdì affronterà il secondo test amichevole della stagione: Pincerato e compagne si troveranno di fronte Ostiano Volley, formazione cremonese che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B1.

Diversamente da quanto precedentemente comunicato, l’inizio del riscaldamento è previsto per le 18.30 al Palapaganelli. L’ingresso sarà libero.

Per i tifosi sassolesi, l’amichevole di venerdì sarà quindi la prima occasione per vedere all’opera la formazione neroverde. Inoltre, quanti lo vorranno potranno sfruttare l’occasione per sottoscrivere l’abbonamento per il prossimo campionato di Serie A2.

Nei giorni scorsi è stata infatti lanciata la campagna abbonamenti per la stagione 2019 – 2020: #seiconvocato l’hashtag scelto quest’anno dalla società neroverde. L’abbonamento – 60 Euro l’intero, 40 Euro il ridotto – consentirà l’accesso a tutte le partite casalinghe di campionato (Regular Season ed la successiva Pool Promozione/Salvezza) ed alle eventuali partite di Coppa Italia. Sottoscrivendo l’abbonamento – inoltre – i tifosi neroverdi riceveranno in omaggio la T-Shirt ufficiale logata #volleyacademysassuolo.