Dopo il successo ottenuto in passato, nuova presenza del Teatro dell’Orsa a Modena e Carpi, dal 13 al 15 settembre nell’ambito dell’autorevole Festival della Filosofia.

Venerdì 13 settembre alle ore 21, negli spazi di DiDa presso il Palazzo dei Musei di Modena, Bernardino Bonzani presenterà lo spettacolo per bambini e famiglie L’acciarino magico sono io (foto). Hans Christian Andersen (1805-1875), tra i più grandi scrittori europei, è noto soprattutto per le sue fiabe quali, tra le altre, La Sirenetta, Il brutto anatroccolo e I vestiti nuovi dell’imperatore. La sua vita ricalca le orme dei suoi eroi, come il padre ciabattino, divenuto soldato e tornato dalla guerra più morto che vivo. L’Acciarino magico, una fiaba iniziatica, tra le più belle di Andersen parla di riscatto e di destino, di un soldato che perde e ritrova fortuna: «Una vecchia strega sotto un albero aspetta un giovane soldato per inviarlo nella pancia della terra. Inizia così un’avventura indicibile. Tre caverne, tre cani, tre tesori da custodire e un magico acciarino che salva la vita. Un viaggio tra re e regine, ricchezza e povertà, una fiaba per ricordarci che nelle tasche, anche nel momento del pericolo, abbiamo insperate risorse, inaspettati aiutanti che ci porteranno alla salvezza e forse al coronamento dell’amore».

Sabato 14 e domenica 15 settembre doppio appuntamento alla Biblioteca Il Falco Magico di Carpi. Sabato alle ore 17 e domenica alle ore 17 e alle ore 18.30 è in programma la narrazione teatrale Batticuori in Valigia: «Cosa ci fa battere il cuore?» domanda Monica Morini «Il silenzio della notte è senza occhi, senza bocca ma ha denti affilati di streghe, lupi e dragolupi. Cosa ci incendia le guance, ci fa tremare le ginocchia, ci mette le farfalle nello stomaco? Le storie sono ponti e domande che ci allenano alla vita, sono formule, mantelli, ripari potenti contro ogni paura». Negli stessi giorni, ma alle ore 18, è inoltre in calendario il laboratorio di Franco Tanzi dedicato ai bambini dai 6 anni di età e ai loro accompagnatori Barattoli della Felicità: «Nella collana dei giorni esiste la felicità o esistono i momenti felici? Che colore ha la felicità? Che forma? Che sapore? Un tempo per dare forma e colore a memorie felici e conservarle dentro barattoli capaci di illuminare la notte».