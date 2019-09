Settimana della Salute Mentale: al via a Reggio Emilia la XIV edizione tra eventi culturali, dibattiti e testimonianze

L’Azienda Usl-IRCCS di Reggio Emilia, in collaborazione con il Comune, il Centro di Storia della Psichiatria e numerosi altri Enti e Associazioni, organizza anche quest’anno la Settimana della Salute Mentale. L’iniziativa, giunta alla XIV edizione, si terrà dal 17 settembre al 1 ottobre 2019.

L’edizione 2019, pur essendo aperta a iniziative che esplorano ogni ambito della salute mentale, sarà dedicata a una specifica fascia d’età: l’adolescenza e la giovane età adulta. Si tratta di un argomento che, come e più di altri, merita di essere affrontato proprio in termini di salute piuttosto che di malattia mentale, di stili di vita piuttosto che di comportamenti disfunzionali, di qualità delle relazioni e non solo di problematiche sociali. La Settimana della Salute Mentale esplorerà da più punti di vista i differenti ambiti del tema adolescenza: psicologico, sociale, clinico, neurobiologico, pedagogico, storico. L’obiettivo della Settimana è infatti quello di favorire una riflessione a 360 gradi con i contributi di diverse discipline, cercando sempre di evitare semplificazioni e pregiudizi che purtroppo non di rado caratterizzano il dibattito su questo tema.

Anche quest’anno il programma propone convegni, tavole rotonde, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte e molte altre forme espressive; e come sempre sarà la partecipazione della cittadinanza a dare valore alle iniziative. L’obiettivo é coinvolgere i cittadini con iniziative anche molto diverse fra loro, messe in campo come tutti gli anni grazie al contributo fondamentale delle Associazioni di utenti e di familiari, dei Comuni della provincia, del mondo del volontariato, della Scuola, dei Centri culturali e sociali, del Centro di Storia della Psichiatria, di Reggio Città Senza Barriere, dell’Unione Italiana Sport per tutti, della Regione Emilia Romagna, dell’Università di Modena e Reggio, di molti operatori dei servizi sanitari dell’AUSL e del privato sociale.

Si inizia martedì 17 settembre dalle ore 14 alle 18.30 a Guastalla con il seminario L’età del tutto o nulla: opportunità e rischi nell’adolescenza. (L’evento si svolgerà in due giornate, 17 settembre e 1 ottobre). Tra gli innumerevoli appuntamenti interessanti giovedì 19 settembre Arte e psichiatria. Storia di un dialogo e venerdì 20 settembre – Peer Working. Un incontro sulla figura dell’orientatore esperto in supporto fra pari: prospettive di lavoro. Mercoledì 25 settembre si parlerà di Alcolismo: gestione della complessità tra la clinica e la rete dei servizi e giovedì 26 settembre 2019 di Adolescenza. Salute mentale in cambiamento. Venerdì 27 settembre 2019 si affronta il tema dell’Autismo: occupazione e lavoro. Sabato 28 settembre il dibattito: Sulla strada dell’inclusione la comunità trova se stessa. Salute mentale, partecipazione e inclusione sociale.