Si svolgerà martedì prossimo, 17 settembre, a partire dalle ore 20,30 presso la Sala delle Adunanze Consiliari in via Pretorio 18, la prossima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo che avrà solamente un punto all’ordine del giorno: recepimento della D.A.L.186/2018 della Regione Emilia Romagna in materia di disciplina del contributo di Costruzione.