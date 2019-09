Calcinacci sulla strada in viale Amendola a Bologna

Stamattina intorno alle 11 alcuni calcinacci sono caduti sulla sede stradale di via Amendola angolo via Cesare Boldrini, in centro a Bologna. I detriti provenivano dalla facciata di un edificio di otto piani, un problema strutturale all’intonaco del palazzo che si è piano piano scollato ed è caduto a terra. Sono immediatamente intervenuti sul posto i Vigili del fuoco insieme alla Polizia locale di Bologna.

Si è provveduto a transennare la zona sottostante, cioè parte del portico e il marciapiede, per evitare che i passanti fossero colpiti dall’intonaco pericolante. Il personale dei vigili del fuoco, intervenuto dal distaccamento cittadino del Carlo Fava con un’autopompa serbatoio e un’autoscala, ha messo in sicurezza lo scenario rimuovendo dei pezzi pericolanti dalla facciata dell’edificio. I vigili del fuoco hanno ultimato l’intervento alle 13:30 circa, dopo due ore circa.