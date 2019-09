Ai Giardini ducali di Modena inaugura domani la nuova area giochi inclusiva

Cerimonia di inaugurazione giovedì 12 settembre, alle 11.30, per la nuova area giochi inclusiva dei Giardini ducali realizzata dal Comune di Modena con il contributo di Sanofi-Genzyme e grazie ai fondi raccolti attraverso la “Modena run4rare”, la gara podistica che si è svolta in occasione della Giornata delle malattie rare 2019, in collaborazione con Csi Modena.

Oltre che nell’installazione di un’altalena con un seggiolino speciale per bambini con difficoltà motorie e di una giostra ad accessibilità facilitata, l’intervento, coordinato dai tecnici comunali, è consistito nel restauro dei giochi già presenti e nella posa di una nuova pavimentazione antitrauma.

All’inaugurazione intervengono Andrea Bosi, assessore ai Lavori pubblici; Grazia Baracchi, assessora allo Sport; Marcello Cattani, general manager di Sanofi-Genzyme; Stefano Gobbi, presidente Csi Modena. La festa durerà per tutta la mattinata con la partecipazione di oltre cento bambini dei centri estivi modenesi.