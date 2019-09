Sassuolo piange il giornalista Corrado Roncaglia

Corrado Roncaglia, 56 anni, si è spento all’Ospedale di Sassuolo dove era ricoverato da qualche tempo per l’aggravarsi di una grave malattia. Con lui se ne va un altro pezzo del giornalismo del nostro distretto: addetto stampa al Comune di Sassuolo, direttore responsabile del periodico del Comune era stato anche corrispondente per i quotidiani locali. Corrado lascia la moglie Letizia ed il fratello Claudio.

Le esequie si terranno domattina alle 10.30 in San Giorgio a Sassuolo.

****

Il Comitato comunale dell’Associazione Nazionale Partigiani D’Italia esprime profondo cordoglio e tristezza per la prematura scomparsa di Roncaglia, “giornalista, per molti anni direttore responsabile del periodico del Comune di Sassuolo, intellettuale colto, attento e riservato, appassionato della sua città, Sassuolo, e partecipe della storia e della vita presente della comunità sassolese.

Nominato dal 1998 dall’Amministrazione Comunale di Sassuolo quale suo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell’Istituto per la storia della Resistenza e della Società contemporanea di Modena cui ha dato il suo costante apporto e alle cui ricerche storiche ha contribuito, è sempre stato fedele agli ideali del liberalismo e della democrazia e ai principi costituzionali nati dalla lotta di Liberazione alla quale il padre aveva partecipato.

A.N.P.I lo ricorda anche per la cura e la competenza oltre che per l’attenzione particolare ai giovani studenti, con le quali ha organizzato per tanti anni lo svolgimento e i contenuti culturali delle celebrazioni delle Feste civili, alle quali mai è mancata la sua presenza, sinché è stato possibile. La sua collaborazione è stata sempre feconda e ravvivata da sincera amicizia.

Al fratello e alla Famiglia le più sentite condoglianze per la grave perdita”.

***

Il Partito Democratico di Sassuolo esprime tutto il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia di Corrado Roncaglia, storico responsabile dell’ufficio stampa del Comune di Sassuolo, che ci ha lasciati dopo una lunga malattia. Gli amministratori che si sono succeduti e i cittadini di Sassuolo ne hanno potuto apprezzare, negli anni, la serietà, la preparazione, ma soprattutto la mitezza e la gentilezza, veramente fuori dell’ordinario, che lo caratterizzavano. L’amore per la scrittura, per la cultura, e per la sua città, di cui era una delle memorie storiche, in quanto esperto di storia locale, hanno reso prezioso, per tanti anni, il suo lavoro a favore dell’Amministrazione e della città tutta.

Ciao e grazie Corrado, la tua Sassuolo non ti dimenticherà.