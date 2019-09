Sabato non sarà l’Ennesimo FestivalFilosofia

Per il secondo anno consecutivo, all’interno della cornice del Festivalfilosofia, torna Non è l’ennesimo festivalfilosofia la rassegna di cortometraggi tematica curata da Ennesimo Film Festival. L’evento si terrà al Crogiolo Marazzi, sabato 14 settembre alle ore 21 ad ingresso gratuito.

«Dopo il successo della prima edizione, per l’Ennesimo è motivo di grande orgoglio aver lavorato anche quest’anno con il Consorzio e poter presentare pubblicamente gli 8 cortometraggi che compongono Non è l’ennesimo festivalfilosofia – raccontano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli, organizzatori della kermesse cinematografica – Sono arrivati tantissimi corti da tutto il mondo per quella che sarà la visione dell’Ennesimo Film Festival del tema persona in tutte le sue accezioni: nel campo sociale, lavorativo, nell’affermazione del sé all’interno della società, nel bisogno di emergere e in quelle che sono le più comuni azioni dell’essere umano come amare, nascondersi, mostrarsi e vivere. L’analisi delle persone all’interno del mondo del cinema è un campo di indagine che nasce quando per la prima volta si è cercato di impressionare su una pellicola la più semplice delle azioni. Ma il riconoscersi come una persona e le relazioni che intercorrono per esprimere la propria soggettività passano ineluttabilmente dal rapporto con gli altri e l’ambiente circostante».

In concorso non mancheranno i film di altissimo livello fra cui spiccano l’israeliano Moment to moment che sarà presentato in prima visione mondiale, Some things to tell you presentato in anteprima estera (ovvero che sarà proiettato per la prima volta al di fuori del Paese di produzione) e l’anteprima italiana Sengatan.

Al termine della proiezione, la Giuria composta da Paolo Ercolani docente di Filosofia dell’Educazione all’Università di Urbino, la sceneggiatrice Caterina Salvadori che lavora per Lucky Red, Netflix e Rai e Lorenza Di Francesco docente di Semiotica del cinema all’Università di Modena e Reggio Emilia assegnerà la menzione speciale della sezione persona al miglior cortometraggio della rassegna.

NON È L’ENNESIMO FESTIVALFILOSOFIA – I film in concorso