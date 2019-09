Al mattino nuvolosità variabile sul settore occidentale della regione, più consistente sull’Appennino. Sul resto del territorio sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate in transito. Temperature: minime con valori compresi tra 14 e 17 gradi; massime con valori attorno ai 25 gradi. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali con temporanei rinforzi sul mare. Mare: da mosso a localmente molto mosso al largo , tendente a divenire poco mosso dal pomeriggio.

(Arpae)