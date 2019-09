Modena, il console generale di Francia a Milano ricevuto dal sindaco

In visita nel territorio modenese, il console generale di Francia a Milano Cyrille Rogeau è stato accolto in Municipio dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli e dall’assessora all’Europa e alla Cooperazione internazionale Debora Ferrari nel pomeriggio di lunedì 9 settembre.

La città di Modena, il suo territorio, le potenzialità che esprime e ulteriori occasioni di conoscenza e di collaborazione sono state al centro della conversazione tra il sindaco e il console Rogeau che ha toccato anche la storia, la società e anche la situazione politica e le relazioni tra Italia e Francia. Il console ha, inoltre, affermato di essere stato colpito, arrivando a Modena, dal verde che lo ha accolto e dalla bellezza della città. Al termine dell’incontro, Muzzarelli ha donato al console il volume di Beppe Zagaglia “Ritorno a Modena”, invitandolo a tornare in città per la rappresentazione della Bohème che si terrà in ottobre in onore di Luciano Pavarotti.

Nel corso della sua giornata modenese, il console ha incontrato anche il prefetto Maria Patrizia Paba, i rappresentanti di Confindustria e visitato alcune aziende del territorio.