La Corale Puccini a Salisburgo

Partirà venerdì prossimo, 13 settembre alla volta di Salisburgo, la Corale Puccini di Sassuolo per una breve tournée di tre giorni a Salisburgo, la cittadina austriaca patrimonio mondiale dell’Unesco nota anche e particolarmente quale città natale di W.A. Mozart. Di questo sommo maestro della musica la Corale sassolese si onora di aver interpretato e di avere ancora nel proprio repertorio un numero notevole di composizioni.

“La Corale Puccini – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Angela Ruini – rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra città, apprezzata e stimata in tutto il mondo e l’invito a partecipare al Music&Friends di Salisburgo ne è l’ennesima dimostrazione. Purtroppo, vista la concomitanza con il FestivalFilosofia, non potrò accompagnare la Corale in questo viaggio che offre ulteriore lustro e prestigio alla Puccini e, quindi, alla nostra Sassuolo; ma sono assolutamente certa che la nostra città sarà rappresentata nel migliore dei modi”.

Come ovviamente accade in questi casi i coristi divideranno il proprio tempo fra una parte turistica e quella più prettamente artistica imperniata su un concerto assieme ad un coro locale nella Chiesa Evangelica di Cristo previsto per sabato 14 e l’accompagnamento canoro della S.Messa domenicale in Duomo il giorno seguente.

Come consuetudine non sono escluse brevi esibizioni in luoghi caratteristici della città.

Buon viaggio dunque ai coristi, al soprano Ioriko Okai, al pianista-organista Simone Guaitoli e, naturalmente, al maestro Francesco Saguatti.