Il sindaco ricorda Corrado Roncaglia

“Una persona discreta, competente e silenziosa che nel corso degli anni ha accompagnato con la sua cultura l’attività dell’Amministrazione comunale contribuendo ad informare tutta la città”. Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, con queste parole, ricorda Corrado Roncaglia, da anni responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di Sassuolo e Direttore Responsabile del periodico comunale, scomparso questa mattina all’Ospedale di Sassuolo.

“L’amore per la storia locale e non solo – prosegue il Sindaco – ma anche per la cultura a tutto tondo, lo hanno sempre accompagnato ed hanno pervaso ogni suo intervento realizzato per tutte le Giunte che si sono susseguite nel corso degli anni. A tutti i suoi cari, alla famiglia ed agli amici, vanno le più sentite condoglianze a nome dell’intera Amministrazione Comunale”.