Festa dello Sport: sabato 15 settembre al Club Giardino di Carpi la quarta edizione

Tennis, calcio, beach volley, golf, yoga, spinning, pilates, sport acquatici, tennis tavolo, ma anche solidarietà: si terrà sabato 14 settembre, dalle ore 9:00 alle 20:00, la quarta edizione della Festa dello Sport, l’attesa manifestazione in cui il Club Giardino, il più noto ed esclusivo contesto sociale privato del territorio di Carpi, aprirà gratuitamente i propri spazi – dal parco al campo da golf, dalle ampie aree verdi al Centro Fitness, dai campi da calcio, tennis e beach volley fino al Parco acquatico e alla sala conferenze della Club House – a chiunque, grande o piccolo, voglia conoscerli e goderne, per passare una giornata di divertimento, benessere e relax insieme alla famiglia e agli amici.

Tutti potranno dunque partecipare o assistere alle attività proposte, che compongono il ricco programma di tornei, esibizioni, allenamenti, dimostrazioni e partite che si snoderà, comprendendo tutte le numerose discipline praticate nei luoghi sia esterni che interni del Club, sino a sera.

Sarà lo Yoga a dare avvio alle attività proposte dal Centro Fitness: nel parco, alle ore 9:00, la prima attività in programma. A seguire, dalle ore 9:30 alle 12:00, la piscina coperta ospiterà le attività acquatiche dedicate ai bambini, mentre dalle ore 10:15, nel parco della villa si svolgerà una sessione di Pilates. Alle ore 11:30 la sala corsi vedrà poi la presentazione di una delle novità dell’anno, il Pilatango, che unisce il Pilates con il celebre ballo sudamericano e, a seguire, l’esibizione dei maestri (Blutango). Nel pomeriggio, dalle ore 16:00, il programma riprenderà poi nella piscina coperta con l’AquaGym, mentre alle ore 16:45 si potrà sperimentare l’AquaPole/AquaJump, novità del 2020. In sala corsi si terrà invece, dalle ore 16:30, una seduta di training autogeno Equilibrium form to action, per poi lasciare spazio, dalle ore 18:00, a una nuova sessione di Yoga. Tutto sarà concluso, come da tradizione, con la Spin Marathon nel parco acquatico, dalle ore 18:30 alle 20:30.

Le attività della giornata si svolgeranno, naturalmente, anche al di fuori del Centro Fitness. A cominciare dal golf: a partire dalle ore 10:00 e sino alle 19:00 il campo pratica del Club vedrà la presenza del Maestro Andrea Romano, che consentirà sia ai neofiti di approcciarsi a questo divertentissimo sport, che ai giocatori abituali di prendere parte al Nearest Contest, con interessanti premi in palio.

Il Club Giardino si distingue, com’è noto, in molte altre discipline, tra cui il calcio, che sarà protagonista con un triangolare tra le squadre del Club Giardino, dello Sporting De. Co. e del Club 33, dalle ore 15:00 alle 18:00. Un torneo molto speciale, quest’anno, dato che sarà dedicato alla memoria di Davide Bellimbusto, detto Dado, giocatore dello Sporting De. Co., anche amico dei giocatori della squadra del Club Giardino, scomparso improvvisamente pochi mesi fa, in giovanissima età, a causa di un malore. Per questo, gli organizzatori sono stati concordi nel promuovere, proprio in occasione di un appuntamento consolidato come la Festa dello Sport, il 1° Memorial Davide Bellimbusto detto Dado.

Anche il tennis rappresenta un’altra delle tradizioni illustri del Club Giardino, e per questo, dalle ore 9:00 alle 13:00 si disputerà, sui 5 campi in terra rossa, un torneo in cui si sfideranno le squadre del Club Giardino, del Club 33 e dello Sporting Club Carpi.

In questa giornata non poteva certo mancare il beach volley, protagonista, dalle ore 10:00 alle 19:00, dell’ormai tradizionale Beachvolleo, il torneo 3×3 promosso in collaborazione conLeo Club Carpi, il cui ricavato – la quota d’iscrizione è di euro 10 a partecipante – sarà devoluto per scopi benefici.

Da non dimenticare le bocce, con l’avvicinamento per neofiti dalle ore 10:00 alle 12:00 e il Torneo sociale individuale, Amatori e Agonisti, a partire dalle ore 17:00.

Altra novità di questa edizione, un torneo di tennis tavolo, che prenderà avvio alle ore 14:30 per proseguire fino alle 19:00.

Questa edizione della Festa dello Sport è realizzata con il patrocinio del Comune di Carpi. Nella giornata saranno presenti stand di FKT, Postural Studio e FotoGrafiX, e si svolgerà anche una lotteria di beneficenza promossa dal Leo Club Carpi.

“Un appuntamento fisso, quello con la Festa dello Sport – commenta il Presidente del Club Carlo Camocardi – che ogni anno si ripete, a concludere idealmente l’estate e il ritorno dalle ferie di tanti nostri concittadini, che possono così, negli splendidi spazi del Club, continuare a godere di quel benessere e quell’immersione nel verde che spesso si ritengono, erroneamente, appannaggio delle vacanze estive: tutti sono invitati, e al Club Giardino saremo ben felici di mostrare che nei nostri spazi si può godere di relax e armonia per tutto l’anno, per di più a due passi dal centro della città. È dal 1971 che generazioni di carpigiani contribuiscono a far crescere la qualità dell’offerta del Club, in termini sia di strutture che di attività, e ci fa dunque piacere, per una giornata, mettere tutta questa bellezza a disposizione di chiunque voglia goderne. Il Centro Fitness e il Campo pratica Golf potranno poi accogliere quanti vorranno anche per il resto dell’anno.”

Per ulteriori indicazioni consultare il sito internet www.clubgiardino.it, oltre alla pagina Facebook e al profilo Instagram del Club.