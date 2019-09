Diversi feriti in serie di incidenti stradali sull’A1

Sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra l’allacciamento con l’A22 e Reggio Emilia, in direzione di Milano, poco dopo le 12:30 è stato risolto un incidente avvenuto all’altezza del km 145 con coinvolte 3 autovetture di cui una ribaltata. A causa dell’incidente 6 persone sono rimaste ferite: 4 feriti gravi trasportati in ospedale in codice rosso tramite eliambulanza e 2 feriti lievi.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Attualmente (ore 12:50) si circola su tre corsie e si registrano 11 km di coda verso Milano.

Altro incidente tra Modena Nord e Reggio Emilia intorno alle 13.30: tre le auto coinvolte.