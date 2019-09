Carcassa cane segugio con zampe legate rinvenuta a Pietraguisa di Palagano. Indagini a carico dell’anziano proprietario

La Stazione Carabinieri Forestale di Montefiorino sta svolgendo indagini circa il ritrovamento, sabato 7 settembre in località di Pietraguisa del Comune di Palagano, della carcassa di un cane meticcio segugio maschio con zampe legate. Il recupero della carcassa è stato effettuato dalla Polizia Municipale di Palagano. Attualmente i resti dell’animale si trovano presso l’IZSLER (Istituto Zooprofilattico) per le analisi tese ad accertare la causa della morte. I carabinieri svolgono le indagini di dovere, valutando l’eventuale responsabile dell’ottantatrenne proprietario dell’animale residente a Palagano.

Le ipotesi al vaglio dei militari Forestali vanno dall’uccisione di animale all’abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, in base ai risultati delle analisi mediche.