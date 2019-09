Tre feriti in A14 per tamponamento all’altezza di Imola

Incidente stradale questa mattina intorno alle 10 in A14 all’altezza del km 45 in direzione nord. Quattro le auto coinvolte, tre si sono tamponate sulla corsia di sorpasso mentre un’altra è rimasta coinvolta nella collisione sulla corsia centrale. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Imola per mettere in sicurezza l’area del tamponamento. Tre le persone ferite, due donne e un uomo, affidate alle cure del personale del 118 che le ha trasportate con due ambulanze all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto, oltre ai pompieri e il 118, anche la Polstrada e il personale tecnico di Aspi. Disagi alla circolazione: l’autostrada in direzione nord è rimasta a carreggiata ridotta per le operazioni di soccorso.