Settembre solidale: fiaccolata in centro storico con la Croce Rossa

Il Comitato di Sassuolo della Croce Rossa rinnova l’appuntamento con la cittadinanza per la fiaccolata nel centro storico di Sassuolo, in concomitanza del ricorrente Settembre Solidale.

L’intento è festeggiare con tutta la cittadinanza questa occasione volta a ricordare l’impegno profuso da milioni di volontari in tutto il mondo.

Appuntamento domani, martedì 10 settembre 2019, alle ore 20.30 in piazza Garibaldi per iniziare il corteo che si svilupperà poi per le vie del centro storico e terminerà intorno alle ore 22.00.