Nuvolosità variabile sul settore occidentale, più consistente a ridosso dei rilievi; generalmente poco nuvoloso per nubi alte e stratificate sul resto del territorio. Temperature: stazionarie o in lieve aumento; valori minimi compresi tra 13 e 14 gradi sulla pianura, qualche grado in più sul settore costiero. Massime comprese tra 23 e 26 gradi. Venti: deboli-variabili. Mare: da poco mosso a mosso.

(Arpae)