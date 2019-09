Manutenzione straordinaria delle strade di pianura: partiti i cantieri a Castelnuovo e Camposanto

Sono partiti questa mattina i cantieri di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali di pianura. Al via, in particolare, lavori di riasfaltatura della sp17 di Castelvetro nel tratto compreso tra il comune di Castelnuovo e l’abitato di Portile e sulla sp5 di Cavezzo, tra Camposanto e Cavezzo. Gli interventi, che riguardano tratti discontinui delle provinciali, comportano l’istituzione temporanea di sensi unici alternati regolati da movieri.

Sono previsti, inoltre, interventi analoghi anche sulla provinciale 13 di Campogalliano dalla rotatoria di San Pancrazio per una lunghezza di 1 chilometro e 250 metri e sempre sulla stessa provinciale, anche nella diramazione per San Martino in Rio.

La prossima settimana, invece, partiranno i lavori di fresatura e riasfaltatura della sp 623 Vignolese dalla rotatoria del grappolo in direzione Spilamberto per un tratto di circa 850 metri.

I lavori, al fine di evitare disagi alla circolazione in un tratto particolarmente trafficato e di ridurre i tempi di realizzazione, saranno svolti durante le ore notturne.

Per questi interventi sono stati investiti 483 mila euro e saranno eseguiti dall’associazione temporanea d’imprese Asfalti Zaniboni Sas di Finale Emilia e Green-Rov Srl di Moglia.