Le prossime asfaltature a Fiorano

E’ stata emessa l’ordinanza per le modifiche alla viabilità richieste dai lavori di asfaltatura programmati dalla Fiorano Gestioni Patrimoniali in Via Ghiarella, Via del Canaletto, Via del Crociale e in Piazza Salvo d’Acquisto. Fino al 28 settembre è introdotto in Via Ghiarella, dall’incrocio con Via Mekong all’incrocio con Via Nirano, un restringimento stradale con istituzione di un senso unico alternato e traffico regolato da movieri; si procede con un senso unico alternato anche in Via Canaletto, dalla rotatoria dello svincolo sulla Pedemontana all’ingresso della Ceramica Gardenia-Orchidea, in prossimità dell’incrocio con la Circondariale San Giovanni Evangelista e un senso unico alternato viene introdotto in Via del Crociale, nel tratto dalla circondariale a Via dell’Elettronica.

Piazza Salvo d’Acquisto e il parcheggio adiacente rimangono chiusi dalle ore 8 di lunedì 16 settembre alle ore 18 di mercoledì 18 settembre. Il giovedì sarà consentita l’effettuazione del mercato settimanale, quindi la chiusura proseguirà fino alle ore 18 del 25 settembre.