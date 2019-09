Campogalliano, avviso ricognitivo per il ricevimento di candidature quale Addetto all’informazione/comunicazione

L’unione delle Terre d’Argine, delegata per la gestione del personale del Comune di Campogalliano, ha indetto un avviso ricognitivo per il ricevimento di candidature finalizzate al conferimento di un incarico a tempo determinato e a tempo parziale 18/36, presso unità organizzativa di supporto agli organi di governo (Ufficio stampa) nel profilo professionale di Istruttore direttivo (Addetto informazione/comunicazione) (cat. D), del Comune di Campogalliano, ai sensi dell’art. 90 Dlgs n. 267/2000.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 20 settembre 2019.

Sul sito web istituzionale dell’Unione delle Terre d’Argine all’indirizzo:

https://www.terredargine.it/amministrazione-trasparente/12102-bandi-di-concorso-uta/bandi-e-avvisi-di-selezione è possibile consultare e scaricare l’avviso integrale e il modulo per la domanda di partecipazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Unione Terre d’Argine (corso A.Pio 91, Carpi, telefono 059 649759-9762-9677, fax. 059 649662; e-mail: personale@terredargine.it).