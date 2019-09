Camion urta rami, si spacca il cassone. Danni e disagi alla circolazione a Ponticella di San Lazzaro

Questa mattina intorno alle 9.00, un furgone, mentre transitava in via dei Gelsi a Ponticella di San Lazzaro di Savena, ha urtato con la parte superiore del cassone dei grossi rami provocando la rottura di quest’ultimo. Materiale vario si è sparso sulla strada ed è finito sulle auto parcheggiate, danneggiandole. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Pianoro per rimuovere gli ostacoli sulla sede stradale e per mettere in sicurezza lo scenario. Disagi alla circolazione. Sul posto, oltre al 115, anche la Polizia locale di San Lazzaro.