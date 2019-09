Al via la campagna abbonamenti della Canovi Coperture Sassuolo

Al grido di #seiconvocato, prende ufficialmente il via oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2019 – 2020 della Canovi Coperture Sassuolo. L’abbonamento consentirà di assistere alle partite casalinghe di Regular Season (compresa la seconda parte di stagione di Pool Promozione/Salvezza) ed alle eventuali partite casalinghe di Coppa Italia. Con la sottoscrizione degli abbonamenti, i tifosi neroverdi riceveranno in omaggio una t shirt logata #volleyacademysassuolo.

L’abbonamento può essere sottoscritto a partire da domani, martedì 10 settembre, preso la Sede del Volley Academy Sassuolo (Piazza Martiri Partigiani 42 a Sassuolo) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure presso in Segreteria presso la Palestra della Consolata (Via SS Consolata 17 a Sassuolo) dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.00

PREZZI

Abbonamento Intero 60 Euro

Abbonamento Ridotto 40 Euro (riservato ragazzi 14 – 18 anni; pensionati over 65; famigliari di tesserati Volley Academy Sassuolo ed Idea Volley Sassuolo)

Abbonamento Tesserati Volley Academy Sassuolo ed Idea Volley Sassuolo 10 Euro

Per gli Under 14 l’ingresso è gratuito

Nel corso della stagione ci saranno promozioni per scuole, società sportive e gruppi organizzati che saranno comunicate di volta in volta

RITIRO DELLE TESSERE

Dal 1 al 4 ottobre presso la sede di Piazza Martiri Partigiani 42 a Sassuolo (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30)