Ai Giardini di Modena si recupera stasera “Dalla Notte all’alba della Democrazia”

Rinviato per pioggia, si recupera questa sera, lunedì 9 settembre alle 21, ai Giardini Ducali di Modena a ingresso libero, “Dalla Notte all’alba della Democrazia – La provincia modenese tra guerra, Resistenza e dopoguerra”, history telling musicale tra storie, musica, teatro. .

Sul palco, lo storico Giovanni Taurasi e i due musicisti Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti (voce, chitarra e fisarmonica del gruppo di combat folk Tupamaros) ripercorrono il triennio tra l’8 settembre 1943 e il 2 giugno 1946, in una narrazione che si muove tra storia, memoria, testimonianze, immagini e musica, e tra la dimensione locale della nostra provincia e la dimensione nazionale.

Il percorso è accompagnato da brani musicali della tradizione popolare e contemporanei, e versioni dialettali inedite, che si intrecciano con il racconto orale. Uno spettacolo pensato per un pubblico eterogeneo, anche per i più giovani.

Si potrà assistervi gratuitamente ai Giardini Ducali di Modena nella rassegna “I Giardini d’Estate” a cura di Studio’s, per l’Estate modenese organizzata dal Comune con sostegno di Hera e Fondazione Cassa di risparmio di Modena.

Il programma di settembre dei Giardini è online (www.comune.modena.it).