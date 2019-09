A Casalgrande “l’antica arte dell’intreccio”

Domenica 22 settembre dalle ore 15 il CEAS scenderà in piazza, come lo scorso anno in occasione della tradizionale fiera di settembre di Casalgrande. Ed ancora una volta le antiche tradizioni saranno al centro della nostra attività.

Riscopriremo insieme l’antica arte dell’intreccio, tecniche in uso fino a pochi decenni fa,

ma che affondano le radici a quando l’uomo abitava ancora nelle capanne.

Creeremo corde, faremo intrecci e tanto altro utilizzando le fibre naturali di cui si

disponeva un tempo.

L’attività è gratuita ed aperta a tutti: bambini, famiglie ed adulti (per i bambini di età

inferiore ai 6 anni sarà necessario l’auto di un adulto).

Prenotazione OBBLIGATORIA (Debora 349-3739354).

L’attività si svolgerà in Centro a Casalgrande nel contesto della Fiera