Tennis, lo Sporting Club porta a Sassuolo il titolo nazionale under 14 di doppio maschile

Storico risultato per Sassuolo e per la Scuola Tennis dello Sporting Club. A Galzignano Terme, in provincia di Padova, sede dei Campionati Italiani di tennis under 14, gli atleti del Club di Via Vandelli, Bondioli e Ricci, seguiti dal Maestro Alessio Bazzani, hanno conquistato il Titolo Nazionale di doppio sconfiggendo in finale la coppia Mazzola/Schiabasi, testa di serie nr. 1 del main draw, con il punteggio di 76 61, dopo che nella giornata di ieri, in semifinale, i sassolesi, hanno avuto la meglio, in una maratona terminata al terzo set, contro i Campioni Italiani in carica, la coppia Ceradelli/Versteegh.

Lo staff dello Sporting si è detto orgoglioso di questo importante e storico risultato, sia per la Città di Sassuolo sia per il sodalizio stesso, segno dell’ottimo lavoro che si sta svolgendo e della qualità delle professionalità messe in campo.