Matteo Salvini a Vignola, il sindaco replica alle polemiche

Il sindaco di Vignola, Simone Pelloni, replica alle polemiche in corso riguardo alla presenza oggi pomeriggio del segretario della Lega, Matteo Salvini, in concomitanza con Bambinopoli.

“In primo luogo – afferma Pelloni – comizi e banchetti elettorali sono stati autorizzati fuori dall’area in cui si svolge Bambinopoli. In secondo luogo, né la nostra amministrazione comunale, né l’organizzazione di Bambinopoli hanno invitato alcun politico. La presenza del segretario della Lega oggi a Vignola rientra all’interno della sua campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Emilia Romagna. Terzo, non ricordo un solo episodio in cui, a qualsiasi forza politica, sia stato negato un banchetto durante una manifestazione. Già in passato, al contrario, ne furono autorizzati durante altre importanti manifestazioni, da altre amministrazioni”.