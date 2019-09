Gran Premio d’Italia, Ferrari: Charles trionfa a Monza

Charles Leclerc e la Scuderia Ferrari hanno vinto la seconda gara della stagione trionfando nel Gran Premio d’Italia a Monza davanti a migliaia di tifosi in delirio precedendo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Gara molto difficile per Sebastian Vettel, finito in testacoda alla Variante Ascari al sesto giro e poi costretto a una rimonta che lo ha portato al traguardo al 13° posto.

Due vittorie in otto giorni. Per Charles si tratta della seconda vittoria in otto giorni, mentre per la Scuderia Ferrari è la numero 237, la diciannovesima a Monza. Il Mondiale ora si ferma per una settimana. Si torna in pista fra due settimane a Singapo