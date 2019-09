Corso di formazione di base per Volontari Ospedalieri a Reggio Emilia

Come ogni anno, l’Associazione Volontari Ospedalieri di Reggio Emilia, organizza il corso di formazione gratuito per volontari AVO.

Il tema del corso è “il tuo cuore mi sta a cuore” e riflette quella che è la mission stessa dell’AVO: essere vicino ai malati con una presenza discreta ed amichevole in un momento di sofferenza, senza sostituirsi al personale medico-infermieristico. Grazie all’AVO ed ai suoi volontari, anche una corsia di ospedale o una residenza per anziani diventano luogo d’incontro, spazio di attesa e di ascolto in cui rigenerare vita.

Lo scopo del corso è quello di formare nuovi volontari AVO da inserire nei reparti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e nelle Case Residenze per Anziani di Reggio Emilia e di Quattro Castella.

Perché è necessario frequentare un corso per diventare volontari AVO?

Perché aiutare gli altri non è di tutti, e farlo in modo efficace non è spontaneo come si potrebbe pensare, non basta la buona volontà; sapere aiutare chi è in difficoltà è un comportamento che si può imparare attraverso la formazione: possiamo acquisire i giusti comportamenti, le giuste attenzioni e fare del nostro servizio una autentica relazione di aiuto e un autentico atto di reciprocità. Siamo certi che è solo attraverso il confronto ed il dialogo che si può apprendere la specificità del volontariato ospedaliero, nei suoi aspetti affettivi e relazionali, tecnici ed operativi.

Ad accompagnare gli aspiranti volontari nel percorso di formazione (si veda il programma allegato), che avrà la durata di 7 incontri, saranno i professionisti del settore socio-sanitario (medici, infermieri, psicologi), gli operatori delle residenze per anziani e gli stessi volontari AVO.

Al termine del percorso di formazione, ai partecipanti verrà proposto un colloquio con i tutor dell’associazione: un momento di incontro e dialogo per confrontarsi sulle motivazioni e sulle aspettative, per individuare quale tipologia di servizio AVO (in un reparto ospedaliero o in una residenza per anziani) è più indicato, anche in base alle attitudini e disponibilità di tempo di ciascuno.

Per informazioni ed iscrizioni al corso di formazione per volontari AVO contattare la segreteria all’indirizzo mail segreteria@avoreggioemilia.it oppure telefonicamente al numero 0522 296512 nei giorni di Martedì (ore 16.00 – 18.00) e Giovedì (ore 9.30 – 11.30).

