Chiusure notturne in A1 per lavori

Sulla A1 Milano-Napoli e sul R49-Raccordo Complanare di Piacenza sud, per programmati lavori di manutenzione dei portali segnaletici, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

per una notte, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 settembre, sarà chiusa l’uscita della stazione di Casalpusterlengo, per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Lodi al km 22+000 o di Basso Lodigiano al km 49+800;

per una notte, dalle 21:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 settembre, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Donato Milanese o di Poasco.

Sul R49-Raccordo Complanare di Piacenza, per una notte, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 settembre, sarà chiusa l’uscita della stazione di Piacenza sud, per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Basso Lodigiano al km 49+800 oppure immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia e uscire alla stazione di Piacenza ovest, di competenza SATAP.