Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 8 settembre

Nuvolosità variabile con addensamenti associati a fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Nel pomeriggio-sera tendenza ad attenuazione dei fenomeni con ampi rasserenamenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve flessione comprese tra 14 e 18 gradi; massime in flessione sul settore emiliano comprese tra 21 e 23 gradi, in aumento sul settore orientale comprese tra 25 e 27 gradi.

Venti: in pianura inizialmente deboli-moderati orientali tendenti a ruotare e a disporsi da ovest/sud-ovest, con rinforzi nelle zone temporalesche. Sui rilievi moderati da sud-ovest tendenti a rinforzare nel pomeriggio-sera.

Mare: inizialmente poco mosso, tendente a divenire mosso nel pomeriggio-sera.