Primo test amichevole per la Canovi Coperture Sassuolo

Primo test stagionale per la Canovi Coperture Sassuolo, che questa sera – con tre settimane di preparazione nelle gambe – ha preso parte ad un allenamento congiunto in casa È Più Pomì Casalmaggiore.

Più di due ore abbondanti di gioco per le due formazioni, che si sono affrontate in un allenamento a fasi bloccate, partendo in ciascuno set dal 12-12: 4-1 il risultato finale per le padrone di casa (19-25 25-19 25-19 15-9 15-7).

Tra sette giorni si replica, con Pincerato e compagne per la prima volta in campo al Palapaganelli: le neroverdi ospiteranno Ostiano, formazione impegnata nel campionato di B1. Fischio di iniziò alle 20.30.